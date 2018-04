FOTO: Rafe Spall spróbuje przeżyć "Wojnę światów"

(kliknij, aby powiększyć)



Trwają już prace nad miniserialem. Z tej okazji do sieci trafiło pierwsze oficjalne zdjęcie produkcji, na którym widoczne są jego gwiazdy Rafe Spall Zgodnie z tytułem jest to nowa ekranizacja klasycznej historii o inwazji kosmitów na Ziemię autorstwa H.G. Wellsa . Akcja trzyczęściowego miniserialu została przeniesiona do Wielkiej Brytanii za czasów panowania Edwarda VII.W obsadzie znajdują się również Robert Carlyle Rupert Graves . Całość reżyseruje Craig Viveiros