FOTO: Rooney Mara jako Maria Magdalena

W sieci pojawiło się pierwsze oficjalne zdjęcie Rooney Mary jako tytułowej bohaterki biblijnej opowieści. Wy znajdziecie je poniżej:W tej wersji Maria Magdalena jest mieszkanką małej wioski rybackiej. Została wychowana w bardzo tradycyjnej rodzinie. Porzuca ją jednak, by dołączyć do rodzącego się właśnie nowego, radykalnego ruchu. Grupę prowadzi charyzmatyczny lider imieniem Jezus, który obiecuje przemianę świata. Maria wierzy, że w tej grupie odnajdzie nową drogę życia, że otworzą się przed nią drzwi zamknięte przed kobietami w patriarchalnym społeczeństwie. Podczas gdy sława Jezusa i jego nauk rośnie, duchowa podróż Marii Magdaleny zaprowadzi ją do Jerozolimy, gdzie zostanie skonfrontowana z prawdą dotyczącą przeznaczenia Chrystusa i jej własną rolą w jego historii.Prace na planie skończyły się już dawno temu. Za kamerą stanął reżyser Garth Davis . Pierwotnie The Weinstein Co. planowało premierę jesienią tego roku, aby film mógł wziąć udział w walce o nagrody. Później studio uznało, że lepszą datą będzie Wielkanoc.