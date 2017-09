FOTO: Ruszają prace nad serialową ekranizacją komiksu "Watchmen"

Day One. Post udostępniony przez Damon (@damonlindelof) 19 Wrz, 2017 o 10:49 PDT





W czerwcu informowaliśmy o tym, że HBO zleciło realizację serialu. Teraz wiemy już, że prace nad projektem właśnie się rozpoczęły. Informacje o tym podał twórca serialu Damon Lindelof na Instagramie.Oto jego post:to ekranizacja wybitnego komiksu Alana Moore'a Dave'a Gibbonsa . Przedstawia on historię alternatywnej Ameryki czasów zimnej wojny, w której zamaskowani bohaterowie istnieją naprawdę. Komuś jednak przeszkadzają, stając się celem tajemniczych ataków. Grupa dawnych przyjaciół zwiera szeregi i rozpoczyna prywatne śledztwo, które doprowadzi ich na ślad spisku mogącego całkowicie odmienić losy świata.Nie jest to pierwsze podejście HBO do serialu. Dwa lata temu stacja negocjowała szczegóły projektu z Zackiem Snyderem , ale wtedy nic z tego nie wyszło. Post Lindelofa daje nadzieje, że tym razem będzie inaczej.