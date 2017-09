FOTO: Scorsese i jego chłopcy z ferajny na planie "The Irishman"!

Cytując klasyka: choć niejeden wątpił, ten moment nastąpił. Martin Scorsese, Robert De Niro, Joe Pesci i Al Pacino kręcą "The Irishman"! Na dowód mamy dla Was zdjęcia z planu w Nowym Jorku.opowie prawdziwą historię Franka "Irlandczyka" Sheerana. Był on płatnym zabójcą, jednym z dwóch nie-Włochów, którzy na stałe współpracowali z Mafią. Brandtowi niedługo przed swoją śmiercią przyznał się do zabicia Jimmy'ego Hoffy. Twierdził również, że wie, kto zabił prezydenta Johna F. Kennedy'ego. Według niego to Mafia, a dokładniej Hoffa zlecił zabójstwo. Sheeran twierdzi, że dostarczył zabójcy broń.Reżyser zapowiada, że wbrew temu, co sądzą fani,nie będzie przypominał jego gangsterskiego klasyka, stwierdził reżyser.Premiera w przyszłym roku. Realizację finansuje Netflix.