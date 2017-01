FOTO: Spider-Man nie jest amatorem trainspottingu

(kliknij, aby powiększyć)



W sieci pojawiło się nowe zdjęcie z filmu. Wy możecie mu się przyjrzeć poniżej:Młody Peter Parker zafascynowany przygodą z Avengersami, wraca do domu, gdzie mieszka wraz z ciotką May. Cały czas pozostaje pod czujnym okiem swego mentora – Tony'ego Starka. Próbuje wrócić do normalnego życia, unikając myśli, że jest kimś więcej niż tylko "Spider-Manem z sąsiedztwa". Jednak kiedy pojawia się Vulture, nowy groźny wróg, wszystko, co dla Petera ważne, staje się zagrożone.Film trafi do kin latem.