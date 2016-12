FOTO: Stephen Merchant jako zamknięty w klatce Caliban

3 2 1



Marcowa premierazbliża się wielkimi krokami. Żeby osłodzić nam oczekiwanie, studio 20th Century Fox opublikowało nowe zdjęcie promujące film.Widnieje na nim grany przez Stephena Merchanta Caliban. Bohater jest zamknięty w klatce, możliwe więc, że w filmie ktoś postanowi wykorzystać jego moc tropienia innych mutantów - nawet jeśli będzie wymagało to środków przymusu bezpośredniego.Akcja filmu ma się rozgrywać w 2024 roku. Logan źle wygląda i dużo pije. Zarabia, prowadząc limuzynę. Jest chory, jego moce zanikają, a rany goją się dużo wolniej niż kiedyś. Na świecie rodzi się coraz mniej mutantów. Rząd prowadzi operację "Transigen", która zmienia zmutowane dzieci w maszyny do zabijania. Logan staje się mentorem dla dziewczynki, która tak jak on posiada zabójcze pazury w każdej dłoni. Profesor X jest już stary i też nie czuje się dobrze. Czasami nawet nie pamięta Logana.Reżyseruje James Mangold