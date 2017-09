Her legend begins. #TombRaider, in theaters March 2018. pic.twitter.com/tsChGaHEb6 — Tomb Raider (@tombraider) 18 września 2017





We wtorek swoją premierę będzie miał zwiastun widowiska. Jednak fani już teraz mają sporo o promocji tego tytułu do powiedzenia.Poszło o plakat, który pojawił się wczoraj. Falę krytyki wywołało to, jak zaprezentowana jest na nim Alicia Vikander. Internauci zwrócili szczególną uwagę na jej szyję, która zdaje się nienaturalnie długa i wygina się pod dziwnym kątem.Sprawdźcie zresztą sami:Oprócz plakatu jest też dostępny 16-sekundowy klip z fragmentem dzisiejszego zwiastuna. Oto on: