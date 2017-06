FOTO: T'Challa na tronie i na pierwszym plakacie "Black Panther"

3 2 1



Marvel ujawnił pierwszy plakat. Jeszcze dziś wieczorem (w USA) zadebiutować ma pierwszy teaser filmu. Obrazek promocyjny nie zdradza wiele, pokazuje jednak T'Challę na jego królewskim tronie.Akcja filmu rozpoczyna się po wydarzenia ukazanych w filmie. T'Challa ( Chadwick Boseman ) wraca do królestwa Wakandy, by zasiąść na tronie. Niestety wkrótce pojawia się dawno niewidziany wróg. Prawo T'Challi do tronu Wakandy i tytułu Czarnej Pantery zostanie wystawione na ciężką próbę, kiedy zostanie wciągnięty w konflikt, od którego zależeć będą losy nie tylko Wakandy, ale też całego świata…Reżyseruje Ryan Coogler . Premiera 14 lutego 2018.