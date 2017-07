FOTO: T-Rex z sequela "Jurassic World" już na Was czeka

Leaked Pics of Jurassic World: Fallen Kingdom's T-rex Animatronic https://t.co/XGdVDQgUzS pic.twitter.com/NH7gPDeGV5 — NEOGAF OT (@NeoGAFOT2) 5 lipca 2017





Czekacie na? Jeśli tak, to na pewno czekacie również na powrót T-Rexa. Fachowcy od animatroniki już nad nim pracują, czego dowodzi poniższe zdjęcie.Cieszy zwłaszcza fakt, że filmowy T-Rex będzie prawdziwym, "analogowym" modelem, a CGI zostanie wykorzystane jedynie, by pomóc przy jego animacji. Intryguje również widoczna na zdjęciu klatka - czy T-Rex zostanie schwytany? Czy ktoś przewiezie go do cywilizacji? Czy powtórzy się sytuacja z drugiej części cyklu, gdzie dinozaur siał spustoszenie w San Diego?Szczegóły fabuły nie są znane, nie wiadomo więc, do czego odnosi się podtytuł "upadłe królestwo". Twórcy za to wiele miejsca w wywiadach poświęcali temu, jaki ton będzie mieć kontynuacja. Ma więc być rozmach, ale też więcej grozy.Gwiazdami ponownie będą (obok dinozaurów oczywiście) Chris Pratt Bryce Dallas Howard . Za kamerą stanął Juan Antonio Bayona