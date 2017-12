FOTO: Tak mogło wyglądać "Justice League Dark"

Jednym z projektów nieustannie pozostającym w filmowych planach DC jest, paranormalno-horrorowy odpowiednik "Ligi Sprawiedliwości". Po rezygnacji Douga Limana projekt nie ma chwilowo reżysera. Co jednak nie znaczy, że brakuje dowodów na to, że ktoś gdzieś kiedyś nad filmem pracował.W przepastnych archiwach Warner Bros. istnieje chociażby napisany przez Gerarda Johnstone'a Jona Spaihtsa scenariusz. Liman nie był też jedynym reżyserem, z którym rozmawiali producenci. Joseph Kahn ) zdradził, że 2 lata temu rozmawiał z przedstawicielami studia na temat realizacji filmu.Twórca opublikował właśnie grafiki koncepcyjne, które przygotował z myślą o projekcie, wykorzystując twarze aktorów, jakich chętnie zobaczyłby w rolach głównych bohaterów. Są wśród nich Dan Stevens jako John Constantine, Chiwetel Ejiofor jako Jason Blood i Natalie Dormer jako Zatanna. Udział aktorów jest oczywiście dziś mało prawdopodobny, jako że zarówno Ejiofor , jak i Stevens wcielają się już w marvelowskich bohaterów. Można jednak pomarzyć - i zobaczyć ślady tego, co mogło być.