FOTO: Tak wygląda ostatni sezon "Pozostawionych"

Magazyn Entertaiment Weekly zaprezentowało pierwsze zdjęcie z trzeciego (i zarazem ostatniego) sezonu serialu. Wy możecie mu się przyjrzeć poniżej:Stworzony przez Damona Lindelofa serial ma oddane grono fanów. Niestety nie jest ono zbyt liczne. Stacja HBO starała się to zmienić, dokonując w drugim sezonie całkowitej przebudowy. Niestety nie odbiło się to na oglądalności. Mimo wszystko kanał postanowił dać twórcom okazję do zamknięcia historii. I tak powstał trzeci sezon opowieści o ludziach, którzy próbują sobie poradzić z tym, że ich bliscy nagle zniknęli w niewyjaśnionych okolicznościach.W obsadzie serialu są m.in. Justin Theroux