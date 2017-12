FOTO: Taron Egerton jako Robin Hood

EW zaprezentowało pierwsze oficjalne zdjęcia z filmu, który znamy na razie jako, choć prawdopodobnie tytuł ten ulegnie zmianie.Zobaczcie, jak w roli tytułowego bohatera prezentuje się Taron Egerton . Możecie też podziwiać Eve Hewson jako Lady Marian.Film ma być "rewizjonistyczną wersją" historii banity z Sherwood. Twórcą fabuły jest Joby Harold . Przygotował on mroczną i brutalną opowieść w stylui nolanowskich. Robin Hood będzie krzyżowcem, który wraca do domu i zastaje okolicę terroryzowaną przez korupcję i niesprawiedliwość ukrytą pod płaszczykiem prawa. Organizuje więc grupę, która na własną rękę walczyć będzie w obronie uciśnionych.W obsadzie są jeszcze m.in.: Jamie Foxx (Mały John), Jamie Dornan (Szkarłatny Will) i Ben Mendelsohn (szeryf z Nottingham).Premiera planowana jest na wrzesień przyszłego roku.