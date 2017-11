FOTO: Theo James i Emily Ratajkowski kłamią i kradną

W Los Angeles rozpoczęły się zdjęcia do thrillera. Nakręcono już wystarczająco dużo materiału, by do sieci trafiło pierwsze oficjalne zdjęcie.Oto, jak prezentują się gwiazdy obrazu Theo James Film opowiada historię złodzieja specjalizującego się w kradzieżach dzieł sztuki. Ivan jest świetny w tym, co robi, ale ma już dość i chce się wycofać. W tym celu musi dokonać ostatniego, naprawdę dużego skoku. Pomoże mu w tym Elyse, młoda aktorka obarczona całą masą mrocznych sekretów i monumentalnym długiem.Obraz reżyseruje Matt Aselton ).