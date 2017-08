FOTO: Thor, Loki, Hulk i Grandmaster zapowiadają "Ragnarok"

3 2 1



zbliża się wielkimi krokami, magazyn Empire przygotował więc poświęcony filmowi artykuł. Do sieci trafiły zapowiadające widowisko okładki czasopisma oraz dwa nowe zdjęcia.Thor zostaje uwięziony po drugiej stronie wszechświata. Osłabiony i pozbawiony młota musi znaleźć sposób, by powrócić do Asgardu i stawić czoła bezwzględnej i wszechpotężnej Heli oraz powstrzymać Ragnarok – "zmierzch bogów", zagładę świata i całej asgardzkiej cywilizacji. Przedtem jednak musi stanąć do gladiatorskiego pojedynku na śmierć i życie z byłym sprzymierzeńcem i członkiem drużyny Avengers — niesamowitym Hulkiem!Reżyseruje Taika Waititi , premiera 25 października.