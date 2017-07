FOTO: Tim Burton już na planie "Dumbo"

(kliknij, aby powiększyć)



Podczas Expo D23 Disney ogłosił, że rozpoczęto prace na planie filmu. Z tej okazji do sieci trafiło pierwsze zdjęcie. Widoczny jest na nim reżyser obrazu, Tim Burton Zdjęcie znajdziecie poniżej:Bohaterem filmu jest Holt Farrier ( Colin Farrell ). Kiedyś był gwiazdą cyrkową, jednak jego życie mocno się zmieniło, odkąd wrócił z wojny. Właściciel podupadającego cyrku, Max Medici ( Danny DeVito ), zatrudnia go jako opiekuna nowonarodzonego słonia. Zwierzę za sprawą swoich nieprzeciętnie dużych uszu staje się pośmiewiskiem. Wszystko zmienia się, kiedy dzieci Holta odkrywają, że za sprawą swoich uszu słoniątko potrafi latać. Charyzmatyczny impresario ( Michael Keaton ) i podniebna artystka ( Eva Green ) chcą przejąć zwierze, by uczynić je gwiazdą nowego show...trafi do kin w marcu 2019 roku.