FOTO: Tye Sheridan w nowym filmie Stevena Spielberga

Entertainment Weekly zaprezentowało pierwsze oficjalne zdjęcie z nowego filmu Stevena Spielberga . Wy znajdziecie je poniżej.Na zdjęciu widoczny jest Tye Sheridan w roli Wade'a Wattsa w jego "Fortress of Solitude", w którym zgromadził wiele "pamiątek" po świecie, który dla większości ludzi odszedł w zapomnienie.jest ekranizacją książki Ernesta Cline'a , opowiadającej o wirtualnym świecie znanym jako OASIS. To miejsce, w którym ludzie przebywają chętniej niż w rzeczywistości. Twórca OASIS, ekscentryczny geniusz i multimiliarder Halliday, zakodował w swoim wynalazku zagadki stanowiące kod do kolosalnej fortuny i absolutnej władzy. Niespodziewanie niejaki Wade rozwiązuje pierwszą z nich. Do gry przyłączają się potężni wirtualni gracze, gotowi na wszystko by przeszkodzić Wade'owi. Żeby przeżyć, Wade musi wygrać.Film trafi do kin w marcu przyszłego roku.