FOTO: Ukryty świat na plakacie "Jak wytresować smoka 3"

DreamWorks Animation zaprezentowało pierwszy plakat animowanego widowiska. Wy znajdziecie go poniżej:Czkawka realizuje swoje marzenie o stworzeniu smoczej utopii, ale smok Szczerbatek poznaje nieoswojoną, dziką partnerkę i oddala się od swojego ludzkiego przyjaciela. Kiedy nadciąga niebezpieczeństwo i pozycja Czkawki jako wodza zostaje wystawiona na próbę, smok i jego jeździec będą musieli podjąć trudną decyzję, by uratować swoich.Obraz wejdzie do kin w lutym. Jest to pierwsza produkcja DWA, która powstała dla studia Universal Pictures.