FOTO: Wonder Woman kradnie magiczny miecz

3 2 1



Magazyn Entertainment Weekly zaprezentował nowe zdjęcie z ekranizacji komiksu. Film Patty Jenkins Gal Gadot w roli głównej trafi do kin w czerwcu przyszłego roku.Zanim została Wonder Woman, była Dianą, księżniczką Amazonek, trenowaną, by być niepokonaną wojowniczką. Wychowywana była na odizolowanej wyspie. Pewnego dnia rozbił się na niej amerykański pilot i opowiedział o straszliwym konflikcie, jaki ogarnął resztę świata. Diana opusza wyspę przekonana, że jest w stanie powstrzymać katastrofę. Walcząc u boku mężczyzny w wojnie, która miała zakończyć wszystkie wojny, Diana odkryje pełnię swych mocy... jak również swoje prawdziwe przeznaczenie.