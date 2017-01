FOTO: X-23 w akcji

3 2 1



Magazyn Empire zaprezentował kilka zdjęć z komiksowego widowiska. Wy znajdziecie je poniżej:Film ma stanowić pożegnanie Hugh Jackmana z postacią Rosomaka. Parę dni temu obraz doczekał się nowego zwiastuna. Jeśli jakimś cudem jeszcze nie widzieliście, to znajdziecie go poniżej:Obraz wejdzie do kin 3 marca.