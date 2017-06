3 2 1



Myśleliście, że wpojawi się dużo postaci? Jakimś cudem Marvel wciąż podbija stawkę. Opublikowany na Instagramie przez trenera Dona Saladino filmik sugeruje, że również Sebastian Stan - czyli Zimowy Żołnierz - przygotowuje się do stawienia czoła Thanosowi.Kiedy ostatnio widzieliśmy Zimowego Żołnierza, ten kład się spać pod czułym okiem Czarnej Pantery. Wygląda jednak na to, że czeka go pobudka. Zobaczcie, jak trenuje do roli aktor.O samej fabulewciąż niewiele wiadomo. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ten obraz, wraz z kontynuacją, ma stanowić zwieńczenie trzech faz kinowego uniwersum Marvela. Premiera w kwietniu przyszłego roku.