FOTO: Zobaczcie, jak wygląda nowy film reżysera "Bogów"

Mówi Serwis zaprezentował serię zdjęć z nowego filmu Łukasza Palkowskiego . Wy możecie im się przyjrzeć poniżej:Głównym bohaterem filmujest sportowiec, który zachwycił świat, a który w Polsce, do dziś, pozostaje osobą praktycznie nieznaną. To fascynująca, pełna morderczego wysiłku, spektakularnych upadków i niezwykłej siły, historia inspirowana życiem Jerzego Górskiego, który ukończył bieg śmierci oraz ustanowił rekord w triathlonowych mistrzostwach świata, zdobywając tytuł mistrza na dystansie Double Ironman z czasem 24h:47min:46sek.Film wejdzie do kin 17 listopada.