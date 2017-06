Fabio papieżem w "Rekinado 5". Poznajcie też tytuł filmu

(kliknij, aby powiększyć)



Czy Syfy ma ludzi w Białym Domu? Stacja nie mogła wymarzyć sobie lepszego momentu do ujawnienia szczegółów. W dniu, kiedy Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z porozumienia klimatycznego podpisanego w Paryżu, Syfy ujawniło tytuł piątej części i grafikę promocyjną, która wygląda tak:Jak widać, piąta część nosi tytuł, a jej hasło reklamowe brzmi "Make America Bait Again", które odnosi się do wyborczego hasła Trumpa "Make America Great Again". Tytuł i hasło zostało wybrane w konkursie zorganizowanym przez Syfy w kwietniu na Facebooku.Twórcy filmu ujawnili też nazwiska gwiazd, które pojawią się w filmie w epizodach. Są wśród nich: Clay Aiken Margaret Cho . Na ekranie pojawi się też Fabio jako papież, Charo jako królowa brytyjska i Chris Kattan jako premier Wielkiej Brytanii.syn Fina i jego bionicznej żony April zostaje porwany przez przemierzające cały glob rekinado. Para rusza jego śladem trafiając do Londynu, Rzymu, Amsterdamu, Tokio i Rio, gdzie szukają pomocy u naukowców, koronowanych głów, reporterów i olimpijskich sportowców i przygotowują się do najbardziej epickiej batalii w historii zmagań z żywiołem i latającymi rekinami.