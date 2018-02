Fani DC obrzucą "Czarną Panterę" zgniłymi pomidorami

3 2 1



Czekacie na? Jeśli tak, mamy dla Was kilka świeżych informacji o filmie. Będzie o fanach DC planujących sabotaż Rotten Tomatoes, rekordzie przedsprzedaży biletów oraz niedoszłym występie Patriota w filmie.Marvelous Realm udostępniło na Facebooku post grupy ludzi, która za punkt honoru postawiła sobie obniżenie ocen nowego filmu Marvela na portalu agregującym opinie krytyków i widzów, czyli Rotten Tomatoes. Fani filmowego uniwersum DC Comics twierdzą, że krytycy celowo zaniżają noty filmów z ich ukochanej "stajni", a Disney płaci za podobny czarny PR wobec konkurencji. Grupa liczy na dzień dzisiejszy około 2000 osób i zapowiada odwet - pod plakatem promującym wydarzenie pojawiły się kluczowe hashtagi - #fuckmarvelstudios #dcovermarvel #bringdowndisney.Tymczasem fani Marvela chętnie kupują bilety na film w przedsprzedaży. Na tyle chętnie, że przygody Czarnej Pantery pobiły właśnie rekord wszech czasów wszystkich produkcji superbohaterskich w popularnej sieci kin Fandango i wyprzedziłyz 2016 roku (niestety, nie ujawniono dokładnych liczb) Producenci są dobrej myśli - liczą na otwarcie na poziomie 120 milionów dolarów, a po 4-dniowym weekendzie - nawet 150 milionów.Wreszcie, mamy fragment wywiadu z reżyserem filmu, Ryanem Cooglerem , który zdradził, że jedną z kluczowych postaci z komiksu miał być na ekranie Elijah Bradley alias Patriot. "Chcieliśmy go uwzględnić - mówił twórca - ale w ostateczności doszliśmy razem z Joe (Robertem Cole'm, współscenarzystą) do wniosku, że odwrócimy tym samym uwagę od Wakandy, a to jest w filmie najważniejsze. M'Baku, Killmonger, T'Challa, Nakia, Okoye, Shuri, Ramonda, Klaue, Everett Ross - oni pojawiali się w każdej wersji tekstu. I musieliśmy zadbać o to, by wszyscy dostali swoje pięć minut, skupić się właśnie na nich". Brzmi rozsądnie.Akcja filmu rozpoczyna się po wydarzenia ukazanych w filmie. T'Challa ( Chadwick Boseman ) wraca do królestwa Wakandy, by zasiąść na tronie. Niestety wkrótce pojawia się dawno niewidziany wróg. Prawo T'Challi do tronu Wakandy i tytułu Czarnej Pantery zostanie wystawione na ciężką próbę, kiedy zostanie wciągnięty w konflikt, od którego zależeć będą losy nie tylko Wakandy, ale też całego świata...Polska premiera w Walentynki.