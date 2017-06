Feige potwierdza: pożegnamy kogoś w "Avengers: Infinity War"

3 2 1



wciąż wiemy w zasadzie bardzo mało. Obsadowa rozpusta (w filmie pojawią się WSZYSCY), wygasające kontrasty gwiazd oraz wymagania epickiej opowieści sugerują jedno: nie obejdzie się bez czyjejś śmierci. Skoro w filmie Thanos wreszcie wstanie ze swojego fotela (choć technicznie rzecz biorąc zrobił to już w scenie po napisach), najlepszym sposobem, by podbudować jego autorytet będzie dać mu zabić kogoś ważnego. Kevin Feige , dyrektor Marvel Studios potwierdził właśnie, żenie obejdzie się bez ofiar.Kiedy dziennikarz portalu JoBlo zapytał Feige'a , czy film będzie pożegnaniem z jakimiś ukochanymi postaciami, otrzymał mozliwie najprostszą, najbardziej bezceremonialną odpowiedź: Feige na szczęście pozostał enigmatyczny i nie zdradził, kogo będziemy żegnać:Ale jeśli mielibyśmy zabawić się w zgadywankę, wyszłoby, że najbardziej prawdopodobnymi kandydatami do pożegnanie się z uniwersum Marvela są Iron Man ( Robert Downey Jr. ) i Kapitan Ameryka ( Chris Evans ). Kontrakt Evansa wygasa wraz z realizacją dwóch powstających obecnie filmów,oraz niezatytułowanego na razie. Podobnie jest (prawdopodobnie) w przypadku Downeya , choć on wielokrotnie przedłużał swoją oryginalną umowę, pojawiając się gościnnie w kolejnych filmach (choćby w tegorocznym). Cóż, Marvel zawsze może zabić więcej niż jednego bohatera…trafi do kin 26 kwietnia 2018, a jego kręcona równolegle kontynuacja - rok później.