Ferency i Bohosiewicz w kampanii "Ojczysty - dodaj do ulubionych"

Z jak zagadka to zabawna historia detektywa poszukującego skradzionych literom znaków diakrytycznych. Głosów bohaterom animacji użyczyli: Adam Ferency Animacja powstała w Studiu Bros Fx, które ma na swoim koncie m.in. czołówkę do jednego z odcinków kultowego amerykańskiego serialu, nominowaną do prestiżowej nagrody Annie Awards, a także współpracę z NCK przy animacji do spotu http://nck.pl/ojczysty/313607-spot-pt-ojczysty-walczy-o-nagrode-klubu-tworcow-reklamy/ ), nagrodzonego w 12. edycji konkursu organizowanego przez Klub Twórców Reklamy KTR.Odfilm jest dostępny w Internecie m.in. na kanale Narodowego Centrum Kultury. Można zobaczyć go TUTAJ Kampania Ojczysty – dodaj do ulubionych jest prowadzona przez Narodowe Centrum Kultury od 2012 r. Jej celem jest kształtowanie świadomości językowej Polaków i propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny. Została uznana za najlepszą kampanię społeczną 2012 r.