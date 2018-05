Festiwal Filmów Piłkarskich 2018 rusza 25 maja w Kinotece

Tegoroczną edycję otworzą dwa filmy, na które zwrócili uwagę, a przede wszystkim docenili krytycy filmowi z różnych stron globu.autorstwa brytyjskiego reżysera Louisa Mylesa to produkcja, która miała swoją premierę w kwietniu tego roku podczas nowojorskiego festiwalu Tribeca i która opowiada historię, jaka w dzisiejszych czasach, w epoce Google'a, nie miałaby już prawa się wydarzyć. Brazylijski zawodnik Carlos Kaiser Henrique Raposo przez blisko 25 lat swojej przygody z piłką, podpisał kontrakty w kilkunastu klubach, w tym także tych z brazylijskiego topu: Botafogo, Flamengo, Fluminense czy Vasco da Gama. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Kaiser nigdy nie zagrał żadnego meczu. Nawet nie potrafił grać w piłkę. Po prostu kochał blichtr i otoczkę związaną z pozaboiskowym życiem piłkarzy, z którego starał się czerpać garściami.Przeciwwagą dlabędzie historia prosto z piłkarskiej szatni, umiejscowionej na najniższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Drużyna Czerwonych Smoków Brwinów była jedną z najgorszych ekip w mazowieckiej B-klasie, ale nowy trener, 25-letni Paweł, podjął się próby jej wydobycia z ligowego dna.to dokument opowiedziany z dużą dozą humoru, znakomicie oddający realia i uroki niższych lig w Polsce. W tym roku pokazywany był już na prestiżowym festiwalu 11mm w Berlinie, a do producentów spływają już kolejne zaproszenia, w tym z Azji i Ameryki Południowej. Nie zabraknie także dokumentów o ikonach futbolu. Widzowie będą mogli zobaczyć polskie premiery filmów o Walerym Łobanowskim, jednym z najwybitniejszych trenerów w historii piłki nożnej, który do dziś jest źródłem inspiracji dla wielu szkoleniowców oraz o Kennym Dalglishu, legendzie brytyjskiej piłki, kojarzonej głównie z występów w barwach Liverpoolu. Wyśmienity czeski humor będziemy mogli zobaczyć za to w filmie, opowiadającym o drużynie złożonej z Romów, którzy zmagają się z wieloma problemami na boisku, ale przede wszystkim – poza nim.Festiwal zamknie specjalny pokaz filmu, opowiadającego o tragedii sprzed kilkunastu miesięcy, kiedy to w katastrofie lotniczej zginęło 71 osób, w tym zawodnicy, trenerzy i działacze brazylijskiej drużyny Chapecoense, lecącej do Kolumbii na finał Copa Sudamericana. Film ten wcześniej będzie można zobaczyć tylko na Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie w maju tego roku po raz pierwszy zostanie pokazany europejskiej publiczności. Tydzień później będziemy mieli zaszczyt zaprezentować go również przed polską publicznością.W czasie trzech dni pokażemy na dużym ekranie najlepsze filmy dokumentalne, dotykające wielu tematów i historii, opowiedzianych przez pryzmat ukochanej dyscypliny sportu – futbolu.Więcej informacji: www.festiwalpilkarski.pl