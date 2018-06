Festiwal Młodzi i Film: oto jurorzy!

Przewodniczącym jury Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych jest Xawery Żuławski , który w 2006 roku w Koszalinie odebrał Wielkiego Jantara za swój debiut. Wraz z nim najlepsze filmy pełnometrażowe wybiorą operatorka Weronika Bilska , reżyser Bartosz M. Kowalski , pisarka Grażyna Plebanek oraz aktor Wojciech Pszoniak . Z kolei jury Konkursu Krótkometrażowych Debiutów Filmowych w składzie pisarka Natalia Fiedorczuk-Cieślak , producent animacji Wojciech Leszczyński oraz reżyserki Marta Prus Aleksandra Terpińska przewodniczyć będzie Anna Jadowska.JURY KONKURSU PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FABULARNYCHAbsolwent Szkoły Filmowej w Łodzi, reżyser i scenarzysta. W fabule zadebiutował filmem, za który otrzymał m.in. Nagrodę za najlepszy debiut reżyserski w 2006 roku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Grand Prix Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film – Wielkiego Jantara 2007. Jednym z największych, jak dotąd, sukcesów reżysera jest zrealizowana w 2009 roku adaptacja powieści Doroty Masłowskiej . Za film otrzymał m.in. Srebrne Lwy w Gdyni, Nagrodę Publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego OFF CAMERA w Krakowie, nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Tofifest w Toruniu czy Wrocławską Nagrodę Filmową w konkursie Nowe Kino Polskie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Nowe Horyzonty.Operatorka filmowa, absolwentka WRiTv UŚ w Katowicach, członkini Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych PSC. Autorka zdjęć do kilkunastu filmów dokumentalnych i krótkometrażowych, wielokrotnie docenionych na festiwalach w kraju i za granicą. Jest laureatką Złotej Kijanki (2009) na festiwalu Camerimage i Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego (2014). Dwa lata temu na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie otrzymała nagrodę za zdjęcia do produkcji krótkometrażowych: Zofii Kowalewskiej . Pierwszy pełnometrażowy film –– nakręciła w 2014 roku z Przemysławem Wojcieszkiem . Później pracowała z Łukaszem Grzegorzkiem nad(2016) i(2018). Zakończyła właśnie zdjęcia do Grzegorza Zaricznego , z którym wcześniej zrealizowała(2016).Absolwent Międzynarodowej Szkoły Filmu i Telewizji EICAR w Paryżu oraz USC School of Cinematic Arts w Los Angeles. Autor nagrodzonych m.in. w Krakowie czy Chicago dokumentów(produkcja Studio Munka-SFP i HBO Central Europe) oraz(HBO Polska, Film It). Zwycięzca Konkursu Scenariuszowego Script Pro 2014. Nominowany do Paszportu Polityki, Bo wARTto! RMF Classic i nagrody Gildii Reżyserów Polskich. Jego debiut fabularnymiał premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastian i wyróżniony został m.in. na festiwalach w Gdyni, Warszawie, Koszalinie, Londynie i Melbourne. Wielbiciel muzyki filmowej. Przy swoich projektach współpracował z takimi kompozytorami jak Angelo Badalamenti czy Kristian Eidnes Andersen . Obecnie współpracuje z platformą Showmax, dla której zrealizował krótkometrażowy horror. Przygotowuje także drugi film fabularny –Pisarka, felietonistka, autorka bestsellerowych powieści i sztuk teatralnych. Jedna z jej najsłynniejszych książek – "Nielegalne związki" ("Illegal Liaisons") – została nazwana w Wielkiej Brytanii Powieścią Roku 2012 przez serwis These Little Words. Książka miała również znakomitą recenzję w prestiżowym Publishers Weekly, a Ann Morgan wciągnęła ją na listę światowych lektur wartych przeczytania. Popularność i uznanie przyniosły jej również inne powieści: "Dziewczyny z Portofino", "Pudełko ze szpilkami", "Przystupa", "Bokserka" i "Pani Furia", która ma ukazać się niebawem po francusku. W roku 2013 wydała tom esejów literackich "Córki Rozbójniczki". Jest autorką wielu opowiadań. Studiowała filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała m.in. jako dziennikarka w Gazecie Wyborczej i agencji Reutera. Ma stałe felietony w "Polityce", "Wysokich Obcasach Extra" i "Trendach". Jest laureatką wielu nagród, w tym Złotej Sowy za promowanie Polski za granicą. Jej portret, autorstwa znanego belgijskiego fotografa Stephana Vanfleterena, wisi od 2009 roku na stacji metra Gare de LOuest w Brukseli – jako część wystawy o brukselskich artystach.Mistrz sceny i ekranu. Pedagog. Urodził się 2 maja 1942 roku we Lwowie, wykształcił w Krakowie, gdzie współtworzył teatr Stu i grał w Starym Teatrze pod okiem Zygmunta Hübnera Konrada Swinarskiego . Pracuje w Polsce i Francji. Wystąpił w około 100 filmach, m.in. wczy Andrzeja Wajdy . Wiele jego ról przeszło do historii kina. Za kreację Robespierre'a w Andrzeja Wajdy uhonorowany statuetką dla najlepszego aktora na festiwalu w Montrealu. W 2008 roku odznaczony Francuskim Orderem Narodowym Zasługi za wkład w rozwój stosunków polsko-francuskich w dziedzinie kultury. Uhonorowany również Francuskim Złotym Krzyżem Oficerskim Zasługi Narodowej (1975), Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2007) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011). Ostatnio nagrodzony w Gdyni i Orłem za rolę w filmieScenarzystka i reżyserka. Za swój ostatni film –(2017) – otrzymała statuetkę Stockholm Impact Award na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Sztokholmie, Główną Nagrodę na Festiwalu Filmowym w Cottbus, nominację do Orłów w kategorii Najlepsza Reżyseria, a także Nagrodę im. Krzysztofa Krauze – przyznawaną przez Gildię Reżyserów Polskich. Jej debiutancki film(2003) został wyróżniony m.in. Nagrodą Główną w Konkursie Kina Niezależnego na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i Złotą Kaczką dla najlepszego filmu offowego. Następnie wyreżyserowała obraz(2004), nagrodzony w Gdyni – za debiut reżyserski w Konkursie Głównym i, również za reżyserię, na targach filmowych CentEast, organizowanych w ramach Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Jej dokument(2013) zdobył Magic Hour Award na Planete+ Doc Film Festival w Warszawie.Pisarka, kompozytorka, publicystka, dramatopisarka. Jej debiutancka powieść "Jak pokochać centra handlowe" (Wielka Litera, 2016) otrzymała Paszport Polityki w kategorii Literatura. Jest autorką tekstów publicystycznych o kulturze, internecie i polityce społecznej; publikuje m.in. w "Dwutygodniku", "Piśmie", "Wysokich Obcasach". W maju 2018 ukazała się jej druga powieść – "Ulga". Członkini Zespołu Literackiego Studio Munka-SFP, autorka muzyki do filmów i spektakli teatralnych, animatorka kultury.Jest absolwentem Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej w Szkole Filmowej w Łodzi oraz Wydziału Informatyki na Politechnice Łódzkiej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał początkowo jako kierownik produkcji, a później już jako producent, głównie przy filmach animowanych. Jest jednym z pomysłodawców i założycieli Stowarzyszenia Producentów Polskiej Animacji (SPPA). Od początku jest członkiem zarządu organizacji. Jest również członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich (SFP), a także – od 2014 roku – członkiem zarządu Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych (KIPA). Współtworzy zespół producencki WJTeam/Likaon. W profilu obu firm wyraźnie dominuje film animowany.Absolwentka reżyserii w Szkole Filmowej w Łodzi, doktorantka. Autorka nagradzanych filmów(2010),(2012),(2015) i(2017). Zrealizowała serial dokumentalny(2014) oraz była reżyserem drugiej ekipy w serialu fabularnym produkowanym dla stacji Canal+ (2018). Laureatka Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej i Nagrody Wiesława Nowickiego dla najlepiej rokującego młodego twórcy filmowego. W listopadzie 2017 zadebiutowała pełnometrażowym dokumentem, dzięki któremu została zaliczona przez magazyn Variety do grona dziesięciorga twórców filmowych z Europy, których karierę warto śledzić.Absolwentka reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Reżyserka i scenarzystka filmów krótkometrażowych, dokumentów, reklam i teledysków. Absolwentka Toronto Talent Lab przy Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto (2016). Jej najnowszy film(2017) był pokazywany w sekcji Semaine de la Critique na 70. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Cannes, gdzie otrzymał dwie statuetki: Nagrodę Canal+ oraz Rail dOr. Za wcześniejsze filmy zdobyła ponad 40 nagród na festiwalach w Polsce i na świecie.