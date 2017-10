Festiwal Pięć Smaków ogłasza program 11. edycji

11. edycjaodbędzie się w Warszawie między Kinotece oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zostanie na nim pokazanych ponad 40 filmów pełnometrażowych i dziewięć krótkich metraży. Osiem wybranych filmów będzie można także zobaczyć we Wrocławiu w Kinie Nowe Horyzonty międzyZdecydowana większość filmów zostanie pokazana w Polsce po raz pierwszy, a dwa filmy z Bhutanu będą miały na festiwalu swoje międzynarodowe premiery. Festiwal odwiedzi kilkunastu gości z Azji.Podobnie jak w przypadku trzech poprzednich edycji, identyfikacja wizualna 11. Pięciu Smaków oparta jest na dalekowschodnim kalendarzu lunarnym i znakach zodiaku. Rok 2017 jest Rokiem Ognistego Koguta.Festiwal Filmowy Pięć Smaków to coroczny przegląd kina z Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Południowej. Od jedenastu lat prezentuje premierowo najnowsze, starannie wyselekcjonowane filmy z krajów regionu, a także klasyczne dzieła azjatyckich archiwów, retrospektywy wybranych twórców oraz przeglądy kinematografii narodowych.Świat kina Azji rozwija się niezwykle dynamicznie – to właśnie na tym kontynencie powstaje obecnie najwięcej filmów. Produkcje z najmniejszych regionów Azji coraz częściej docierają na międzynarodowe festiwale, a spektakularne blockbustery śmiało konkurują z hollywoodzkimi hitami. Pięć Smaków to okazja do doświadczenia tego żywiołu na własnej skórze: zderzenia z wytworami szalonej wyobraźni radykalnych twórców, odkrywania azjatyckiej popkultury, dyskusji o sztuce, polityce i wyzwaniach współczesnego świata.Program festiwalu tworzą przede wszystkim tytuły nieznane w Polsce, niedostępne w regularnej dystrybucji. Szeroko zakrojona selekcja obejmuje zarówno kino autorskie, jak i wysokiej jakości filmy gatunkowe; odważne dzieła niezależnych twórców oraz komercyjne, wysokobudżetowe produkcje, które w szczególny sposób zapisały się w filmowym pejzażu Azji. W trakcie dotychczasowych edycji odbyły się pionierskie retrospektywy twórczości filmowej z Wietnamu, Tajlandii, Tajwanu, Malezji, Singapuru czy Hongkongu.Pokazom filmowym towarzyszy bogaty program spotkań z twórcami i ekspertami, a także debaty i wykłady, pozwalające poznać i pogłębić kontekst przewijających się w filmach tematów.Jak co roku szczególne miejsce na festiwalu zajmie sekcja konkursowa Nowe Kino Azji, prezentująca filmy wyróżniające się pod względem formalnym i tematycznym, poruszające aktualne problemy i poszerzające granice filmowej wyobraźni. O Grand Prix rywalizować będą produkcje z Indonezji, Tajwanu, Filipin, Bangladeszu, Malezji czy Wietnamu.W programie znajdzie się też przegląd kina z jednego z najbardziej tajemniczych krajów Azji, himalajskiego Bhutanu oraz retrospektywa kluczowej autorki nowej fali i najbardziej wpływowej reżyserki współczesnego kina Hongkongu – Ann Hui [huei]. Nie zabraknie też wysokiej jakości kina gatunkowego, które pojawi się m.in. w sekcji poświęconej awangardowej japońskiej erotyce, a także przeglądzie Asian Cinerama, obejmującym filmy nagradzane i nominowane w ramach Asian Film Awards. Filmy gatunkowe będą też bohaterami sekcji prezentującej odnowione klasyki filmowych archiwów.15 listopada 11. edycję Pięciu Smaków otworzy seans filmu, najnowszej produkcji bohaterki tegorocznej retrospektywy reżyserskiej, Ann Hui . To to obraz hongkońskiego ruchu oporu w latach 40. XX wieku, zaś jego powiązanie ze współczesną sytuacją polityczną podnosi jedną z kluczowych w twórczości autorki kwestii – pytanie o tożsamość jednostki w szerokim historyczno-społecznym kontekście.Filmem zamknięcia festiwalu będzie bhutański film w reżyserii najszerzej znanego poza granicami rodzimego kraju filmowca i zarazem buddyjskiego mnicha, Khyentse Norbu (tytuł przetłumaczyć można jako "Dawno, dawno temu") to awangardowy, porywający wizualnie dramat, łączący tradycje szekspirowskiej tragedii z buddyjskimi przypowieściami o śmierci i pożądaniu.Więcej informacji TUTAJ