Fiennes, Hall, Strong w nowym filmie autora "Kalwarii"

) szykuje nowy film. Projekt nosi tytułi jest ekranizacją powieści Lawrence'a Osborne'a wydanej w Polsce pod tytułemProjekt może pochwalić się znakomitą obsadą. Główne role zagrają bowiem: Ralph Fiennes ), Rebecca Hall ), Mark Strong ) i Saïd Taghmaoui ).Noc, pogrążone w mroku pustkowie, wyboista, niemal dzika droga. David i Jo, angielskie małżeństwo, jadą na przyjęcie, organizowane przez znajomych w rezydencji położonej na środku marokańskiej pustyni. Kilka wypitych drinków i kłótnia, do której dochodzi między nimi, sprawiają, że David traci koncentrację. Nie może w porę zahamować, gdy na drodze pojawia się dwójka ludzi. Jeden z młodych mężczyzn ginie na miejscu.Kiedy para dociera do celu swojej podróży, przyjęcie trwa. Ciało mężczyzny zostaje ukryte na tyłach domu do przyjazdu policji. Ustosunkowani gospodarze mają pomóc w zatuszowaniu sprawy. Lokalna społeczność, już wcześniej zbulwersowana zachowaniem zblazowanego towarzystwa, przestaje jednak z pokorą i milczeniem akceptować obecność europejskich turystów. [notka wydawcy]