Film Agnieszki Holland "Pokot" już na DVD i Blu-Ray

Janina Duszejko, główna bohaterka nowego filmu Agnieszki Holland , to emerytowana inżynierka, miłośniczka astrologii i wegetarianka. Kiedyś budowała mosty na Bliskim Wschodzie, dziś mieszka samotnie w Sudetach. Pewnej zimowej nocy odnajduje ciało swojego sąsiada, kłusownika. Okoliczności śmierci mężczyzny są niezwykle tajemnicze, gdyż jedyne ślady, które znajdowały się wokół jego domu, to odciski racic saren. Duszejko, widząc niemoc policji, rozpoczyna własne, niekonwencjonalne śledztwo...Nasz film mógłby nosić inny tytuł: "To nie jest kraj dla starych kobiet". Świat, w którym żyjemy, i z pewnością kraj – Polska – w którym dzieje się ta historia, nim nie jest. Główna bohaterkaJanina Duszejko ( Agnieszka Mandat ) jest uczciwa, namiętna, ale też szalona. Szalona swym gniewem, obsesjami, miłością do zwierząt i czułością dla wyrzuconych na margines ludzi. Pełna buntu i oburzenia. Jej okrutna, anarchistyczna rewolta nie ma oburzać. Przeciwnie – widz powinien się z nią utożsamiać. Że to niemoralne? Tak, ale tylko dzięki skrajnej (choć podszytej często humorem i czułością) prowokacji możemy odkryć niesprawiedliwość i okrucieństwo świata, w którym żyje Duszejko. Ona i jej współcześni. Ona i jej rówieśnicy. Ona i jej zwierzęta. Postać Duszejko poprowadzi nas przez ten krajobraz, gdzie uroda natury i ludzka przyjaźń mieszają się z błotem, korupcją, okrucieństwem, głupotą i krwią. W filmie tym nie ma żadnego moralizatorstwa ani prostego morału. Konwencje się mieszają, miesza się rzeczywistość i wyobrażenie. Widz może pomyśleć, że to wszystko zrodziło się w głowie Duszejko, którą poraża alergia na światło...Czas: 123 min;Format: 16:9;Audio: Polski DD 5.1, Polski DD 2.0, Audiodeskrypcja 5.1;Napisy: polskie, angielskie, dla niesłyszących;Dodatki: zwiastun filmu, sceny usunięte, zapowiedzi kinowe, zapowiedzi DVD;Czas: 128 min;Format: 1080p24;Audio: Polski DTS HD 5.1, Polski PCM 2.0, Audiodeskrypcja DD 5.1;Napisy: polskie, angielskie, dla niesłyszących;Dodatki: zwiastun filmu, sceny usunięte;