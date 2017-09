Film o Jokerze powstaje w ekspresowym tempie

Zaledwie miesiąc temu światem wstrząsnęła wiadomość, że Warner Bros. przymierza się do realizacji– komiksowego widowiska, które nie będzie związane z uniwersum DC, a zatem nie zobaczymy w nim Jareda Leto (odtwórcy Jokera w). A już dziś dostajemy informację, że scenariusz widowiska jest prawie gotowy.Dziennikarz Variety Justin Kroll ujawnił bowiem, że Todd Phillips ) i Scott Silver ) skończyli już prace nad pierwszą wersją scenariusza. Szefowie Warner Bros. mają się z nią zapoznać w przyszłym tygodniu. Jeśli zaakceptują wizję, może to oznaczać, że zdjęcia do filmu zostaną nakręcone w przyszłym roku.Niestety na razie nie wiemy, o czym dokładnie będzie opowiadać. Nie jest jasne, czy będzie to ekranizacja konkretnego komiksu, czy też może twórcy będą się jedynie nimi inspirować, by opowiedzieć własną historię. Wiemy za to, jakiego rodzaju filmem ma być". Jego akcja ma się rozgrywać w Gotham City lat 80., a klimatem ma przypominać dzieła Martina Scorsesego jakczyCo do tego, kto zagra tytułową postać, tu też nie ma zgody. Todd Phillips , który ma całość wyreżyserować, poszukuje ponoć młodego aktora do roli. Z drugiej strony w sieci mówi się głośno o tym, że postać miałby zagrać Leonardo DiCaprio Jeśli prace nadbędą szły w takim tempie, to zobaczymy go w kinach na długo przed, którego dotychczasowy scenariusz został parę miesięcy wyrzucony do kosza.