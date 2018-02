Film o Silver Sable i Black Cat ma już scenarzystki

Sony Pictures wybrało dwie scenarzystki do przygotowania ostatecznej wersji scenariusza komiksowego widowiska. Są to: Lindsey Beer Obie panie szybko wyrastają na specjalistki od fabuł blockbusterów. Beer napisała tekst doi znajdowała się w grupach scenarzystów pracujących nadoraz spin-offamiZ kolei Robertson-Dworet odpowiada za fabułę Alicią Vikander oraz komiksowego widowiskaPierwszą wersję tekstuprzygotowali Christopher Yost Lisa Joy . Całość wyreżyseruje Gina Prince-Bythewood Black Cat, czyli Felicia Hardy, to bohaterka stworzona przez Marva Wolfmana i Keitha Pollarda, która pojawiła się w komiksach w 1979 roku. Córka słynnego włamywacza po traumatycznych wydarzeniach na studiach postanowiła pójść w ślady ojca. Przez pewien czas była związana emocjonalnie ze Spider-Manem.Silver Sable do tej pory nie pojawiała się w aktorskich filmach o Człowieku Pająku. Postać stworzyli Tom DeFalco i Ron Frenz. Jej komiksowy debiut przypadł na rok 1985. Jest najemniczką specjalizującą się w polowaniu na zbrodniarzy wojennych. Świetnie sprawdza się zarówno w walce wręcz, jak i przy użyciu wszelkiego rodzaju broni.Obraz ma wejść do kin w lutym przyszłego roku.