Film w stylu "Spotlight" o artykule, który rozpoczął #metoo

Studio Brada Pitta Plan B oraz Annapurna zakupili prawa do historii dziennikarek "New York Timesa" Jodi Kantor i Megan Twohey. Projekt ma zostać zrealizowany w podobny stylu coKanto i Twohey na początku października ubiegłego roku opublikowały w "New York Timesie" artykuł, w którym ujawniły szokujące praktyki Harveya Weinsteina : przemoc seksualną, której się dopuszczał wobec kobiet, i działania, które na przestrzeni lat podejmował, by prawda wyszła na jaw. Tekst wywołał wstrząs w całym Hollywood. Weinstein został pariasem, jego firma zbankrutowała, a kobiety zaczęły odważnie mówić o swoich traumatycznych doświadczeniach z mężczyznami u władzy, co złożyło się na ruch #metoo.Niezatytułowany projekt filmowy nie będzie opowiadał o aferze, ale o pracy żeńskiego zespołu dziennikarskiego, który miesiącami przygotowywał się do publikacji artykułu. Dziennikarki musiały się w tym czasie zmagać m.in. z naciskami i groźbami, aby porzucić temat.Projekt jest na razie w bardzo wczesnej fazie przygotowań.