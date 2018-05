Filmowy Morbius będzie pozytywnym bohaterem?

3 2 1



Jak informowaliśmy pod koniec ubiegłego roku, jednym z komiksowych projektów studia Sony jest. W komiksach często bywał on wrogiem Spider-Mana. Jeśli jednak wierzyć portalowi That Hashtag Show, w kinowej wersji będzie miał więcej z bohatera niż złoczyńcy.Według stronybędzie hybrydą gatunkową, połączeniem horroru z kinem akcji. Jak w komiksach, bohaterem będzie dr Michael Morbius. Cierpi on na bardzo rzadką chorobę krwi. Próbując się z niej samodzielnie wyleczyć, nieopatrznie doprowadza do swej przemiany w żywego wampira. W filmie pragnienie ludzkiej krwi będzie w nim wzbudzać poczucie winy i obrzydzenie do samego siebie. Musi mu jednak ulegać. Postanawia więc, że będzie wysysał krew tylko z przestępców.Podobno Sony zaproponowało wyreżyserowanie F. Gary'emu Grayowi , który z wytwórnią współpracuje przy filmie. Ten jednak odmówił przyjęcia posady.Scenariusz przygotowali Burk Sharpless Matt Sazama . Mają oni na swoim koncie scenariusze takich widowisk jak:orazKinowe uniwersum Marvela przygotowywane przez studio Sony na razie składa się tylko ze jednego filmu -(który, w przeciwieństwie do pozostałych filmów Sony, jest też częścią MCU). Drugi -- trafi do kin jesienią. W przygotowaniu jest teżPo sieci krążą plotki, że Sony planuje również:. Postać Mysterio została już obsadzona. Zagra go Jake Gyllenhaal , ale nie w spin-offie, a w