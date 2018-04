Filmowy #SEXEDPL podczas 11.Netia OFF CAMERA

Cielesność, edukacja seksualna, społeczny aktywizm i odkrywanie własnej tożsamości to tematy poruszane w ramach przeglądu filmów wybranych przez Anję Rubik i programerów 11.Netia Off Camera . Wydarzenie zostało zainspirowane kampanią edukacyjną #SEXEDPL. Jakie tytuły znalazły się w programie Festiwalu?Francuski reżyser i scenarzysta Robin Campillo , który przed kilkoma laty za sprawątriumfował na festiwalu, zdobywając główny laur konkursu "Wytyczanie Drogi", wraca do Krakowa z nowym filmem.to opowieść o rzeczywistości, jaką zna z własnego doświadczenia. Przeniósł akcję do Francji początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Czasów gwałtownej epidemii AIDS, zbierającej kolejne ofiary, przy cichym przyzwoleniu rządu oraz koncernów farmaceutycznych. To przejmująca historia młodości, która zdecydowanie za wcześnie spotyka na swojej drodze śmierć.po premierze na Berlinale obwołano nową. Filmy łączą znakomite kreacje aktorskie oraz natura, odgrywająca za każdym razem niebagatelną rolę. Opowieść o zakazanej miłości dwójki młodych mężczyzn rozgrywa się na głębokiej prowincji. To poruszające kino o pokonywaniu uprzedzeń, przełamywaniu barier i uczuciu silniejszym niż normy społeczne.Do dokumentu cenionego australijskiego fotografa mody oraz reżysera Jamesa Houstona dobrze pasowałby tytuł jednego z kultowych dzieł Woody'ego Allena opowiada o seksualności amerykańskich nastolatków, ukazując pewną ambiwalencję, która towarzyszy temu tematowi. Z jednej strony żyjemy w czasach, gdzie przesyconymi erotyką treściami jesteśmy wręcz bombardowani, z drugiej publiczna debata wciąż ograniczana jest przez szereg społecznych i obyczajowych tematów tabu. Reżyser przekonuje, że największą cenę płaci za to młodzież. Film to pozycja obowiązkowa nie tylko dla nastolatków, ale też ich rodziców.Przeglądowi będzie towarzyszyć dyskusja z udziałem Anji Rubik, zaproszonych ekspertów oraz twórczyni pierwszej polskiej erotycznej powieści graficznej – "Istota", która odbędzie się 29 kwietnia o godzinie 17:00 w Centrum Festiwalowym NETIA OFF CAMERA.Partnerem przeglądu jest "Uroda Życia". Więcej informacji o programie 11.Netia OFF CAMERA można znaleźć na www.offcamera.pl