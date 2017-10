Filmweb poleca "Patti Cake$"

Poniże możecie obejrzeć zwiastun filmu.



3 2 1

A tak o "Patti Cake$" pisze w swojej recenzji Marcin Pietrzyk. Poniże możecie obejrzeć zwiastun filmu.A tak opisze w swojej recenzji Marcin Pietrzyk.





Kręcąc swój pełnometrażowy debiut, Geremy Jasper garściami czerpał z najlepszych wzorców amerykańskiego kina niezależnego. Sporo ryzykował, bowiem ta formuła jest tak często wykorzystywana, że w zasadzie nie zostało z niej już nic wartościowego. Reżyser jednak udowodnił, że nawet z najbardziej zużytej kalki można wydobyć piękną i fascynującą historię, jeśli tylko ma się zapał, pomysł i umiejętności, by mówić własnym głosem. Inspirując się osobistymi doświadczeniami z dorastania w New Jersey, Jasper potrafił nasycić Patti Cake$" energią, która jest naprawdę zaraźliwa.





Całą recenzję przeczytacie TUTAJ





Znak jakości " Filmweb poleca! " to wyróżnienie przyznawane przez redakcję Filmwebu filmom zasługującym na szczególną uwagę widzów. Są wśród nich nie tylko produkcje artystyczne, ale także komercyjne, doskonale spełniające wymagania danego gatunku bądź przekraczające je w zaskakujący sposób.

Już od dziś w kinach w całej Polsce można oglądać pełnometrażowy debiut fabularny Geremy'ego Jaspera o 23-letniej białej dziewczynie z New Jersey, która marzy o karierze raperki. Film tak bardzo spodobał się w naszej redakcji – między innymi za sprawą niebanalnego poczucia humoru, zaraźliwej pozytywnej energii i pierwszorzędnych kreacji aktorskich – że postanowiliśmy mu przyznać znak jakości "Filmweb Poleca". A to oznacza, że naszym zdaniem nie możecie go przegapić.