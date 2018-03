Filmweb poleca "Wieżę. Jasny dzień"

3 2 1



Już jutro do kin wchodzi nagrodzony na festiwalu w Gdyni debiut Jagody Szelc - tyleż dramat psychologiczny, co horror, tyleż szamański rytuał, co traktat filozoficzny. Zachwycona filmem redakcja Filmwebu postanowiła wyróżnić go znakiem jakościTak pisze o filmie Jakub Popielecki:Całą recenzję przeczytacie TUTAJ Znak jakościto wyróżnienie przyznawane przez redakcję Filmwebu filmom zasługującym na szczególną uwagę widzów. Są wśród nich nie tylko produkcje artystyczne, ale także komercyjne, doskonale spełniające wymagania danego gatunku bądź przekraczające je w zaskakujący sposób.