Filmy o ekologii na 15. Millennium Docs Against Gravity

, najnowszy film Petera Mettlera , był kręcony w Parku Narodowym Grand Teton. Jest oparty na filozofii ekofenomenologii Davida Abrama. Film Petera Mettlera ) i Emmy Davie jest porywającym wizualnie i dźwiękowo, wciągającym dokumentalnym esejem filmowym, który unaocznia ulotny stan psychologiczny, gdy ludzie i zwierzęta spotykają się w poczuciu jedności i braku agresji. Czy jesteśmy bytem samoistnym, czy powiązanym ze światem i zwierzętami, w otoczeniu których żyjemy? Czy człowieka tworzą więzi z Innym? Czy nasze oczy, skóra, język, nos i uszy to brama do kontaktu z rzeczywistością? Czy tylko w zetknięciu z tym co nieludzkie stajemy się ludźmi?Więcej o filmie i daty projekcji:Już 12 maja wyjątkowy projekt Petera Mettlera - film dokumentalny na żywo. To magnetyzujące show złożone z miksowanego na żywo obrazu, muzyki i opowiadanej ze sceny historii. Wraz z Mettlerem wystąpią: Franz Treichler (zespół The Young Gods) oraz Jeremy Narby (autor książki "The Cosmic Serpent"). Yoshtoyoshto to wspólny projekt reżysera, muzyka i antropologa, którzy łączą swoje siły, aby w trakcie hipnotyzującej improwizacji przekazać widowni filozofię natury amazońskich Indian. Po wydarzeniu "Yoshtoyoshto" w Kinie Iluzjon zapraszamy na DJ/VR set Petera Mettlera do baru Studio.Więcej o wydarzeniu:Film("Eating Animals") Christophera Quinna opowiada o początkach końca hodowli przemysłowej. Wyprodukowany z udziałem Natalie Portman i pisarza Jonathana Safrana Foera jest adaptacją jego słynnej książki pod tym samym tytułem, która stara się znaleźć odpowiedź na to istotne pytanie, ukazując, że hodowla przemysłowa to najgorsza rzecz, jaką ludzie kiedykolwiek zrobili zwierzętom. Po projekcji 13 maja odbędzie się z spotkanie z Marta Dymek, wegańską kucharką, znana jako autorka bloga Jadłonomia oraz dwóch książek pod tym samym tytułem.Więcej o wydarzeniu:https://www.facebook.com/events/974976746009343/Więcej o filmie:Czy możemy zaufać koncernom, które twierdzą, że kupując odpowiednie towary, możemy uratować świat? Czy "zielone produkty" w branży to nic innego jak popularne i niebezpieczne kłamstwo lub czysta reklamowa strategia sprzedaży? Na te pytania stara się odpowiedzieć filmWięcej o filmie:http://docsag.pl/pl/movies/the-green-lie/?dist=warszawaSilas Siakor, bohater filmu, po którym już w ten piątek 11 maja odbędzie się debata ze specjalistami z WWF, to liberyjski aktywista, który z wielkim poświęceniem działa dla lokalnej społeczności. Próbując uniemożliwić wycinkę lasów pod plantacje palmowe, demaskuje korupcję na wysokim szczeblu. Dowiecie się, jak chronić lasy, nie wychodząc z domu!Więcej o wydarzeniu:Więcej o filmie i terminy wszystkich projekcji:Więcej filmów o ekologii na 15. Festiwalu Filmowym Millennium Docs Against Gravity:http://docsag.pl/pl/tag/ekologia/?dist=warszawaOderwij się! – od stereotypów i przyzwyczajeń z 15. Festiwalem Filmowym Millennium Docs Against Gravity! Festiwal odbędzie się w dniach 11-20 maja w Warszawie i Wrocławiu, w Gdyni 16-25 maja, w Lublinie 14–21 maja. Lokalna edycja festiwalu będzie miała miejsce także w Bydgoszczy, która odbędzie się 19–26 maja.