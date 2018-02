Filmy z festiwalu w Rotterdamie dostępne online!

Jeśli dopada cię zimowa chandra, oto doskonały sposób na poprawę humoru. Współpraca międzyoznacza, że ci, którzy nie mili okazji, by wziąć udział w tegorocznej edycji festiwalu, będą mogli obejrzeć najlepsze niezależne europejskie filmy, nie ruszając się ze swoich wygodnych domów. Wybór filmów z bardzo wszechstronnych sekcji Bright Future i IFFR Live będzie dostępny już w cenie 4 za film - albo 2 za "bilet", jeśli zamówicie co najmniej 5 filmów, wykupując festiwalową przepustkę Festival Scope., reż. Deborah Haywood (Wielka Brytania) / IFFR LiveSamotna matka Lyn I jej córka Iona są sobie bardzo bliskie. Podekscytowane przeprowadzką do nowego miasta starają się przystosować i znaleźć nowych przyjaciół. Iona zaczyna kumplować się z Keely, Stacey i Chelsea, co powoduje rozłam między nią a matką. Kiedy Lyn próbuje zorganizować swoje własne życie towarzyskie, spotyka się z agresją. Ale choć obie kobiety udają przed sobą, że wszystko idzie dobrze, w rzeczywistości tak nie jest. Chcąc chronić się nawzajem, matka i córka uciekają w sieć fantazji i kłamstw., reż. Govinda Van Maele (Luksemburg, Niemcy, Belgia)Wiejski thriller o obcym, który znajduje schronienie w małej wiosce. Kiedy stopniowo integruje się z lokalną społecznością, okazuje się, że nie tylko on skrywa tajemnice z przeszłości.reż. Marlene Jonkman (Holandia, Niemcy) / IFFR LivePo 8 latach prób zajścia w ciążę, Maud i Frank postanawiają się poddać. Wyruszają na wakacje do Chile w nadziei rozpoczęcia życia na nowo. Szybko jednak zaczynają się kłócić, i Maud zbacza z trasy, co prowadzi ją na ścieżkę nieoczekiwanej przygody oraz do spotkania z chłopcem o imieniu Messi., reż. Fulvio Risuelo (Włochy)Podczas odpoczywania na dachu budynku młody piekarz Teco jest świadkiem upadku mewy. Postanawia podejść bliżej - i tak zaczyna się wyprawa w głąb labiryntu dziwnych i surrealistycznych spotkań na dachach Rzymu., reż. Lisa Brühlmann (Szwajcaria)15-letnia Mia doświadcza transformacji, która stawia na głowę jej dotychczasowe życie. Jej ciało zmienia się radykalnie i - pomimo prób zatrzymania tego procesu - dziewczyna będzie musiała zaakceptować, że natura jest potężniejsza od niej.- Ruben Desiere- Aline Chukwuedo- Ikeda Akira- Valérie Massadian- Mohsen Gharaei- Ninomiya Ryutaro- Sebastián Múnera- Alberto Monteras II- Alejandro Andújar- Suzuki Yohei- Alberto Gracia- Helena Wittmann- Emre Yeksan- Guto Parente, Pedro Diogenes- Jeong Ga-young- Christopher Makoto Yogi- Gürcan Keltek- Cynthia Choucair- Sol Alegria- Ikeda AkiraWszystkie filmy z seriisą dostępne z angielskimi napisami.Nie marnujcie jednak czasu, dostępne jest jedynie 200 "biletów" na każdy z filmów. Tytuły będą dostępne dzień po swoich premierach na Festiwalu w Rotterdamie, lub (w przypadku sekcji IFFR Live) - w dniu premiery. Dostęp kończy się 20 lutego. Ale uwaga: każdy film można obejrzeć jedynie raz. Nie zmarnujcie okazji, by zasiąść w najwygodniejszym fotelu w pierwszym rzędzie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rotterdamie 2018!