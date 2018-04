Fincher kręci "Mindhuntera 2". A co z sequelem "World War Z"?

Getty Images © Tim P. Whitby



Wiele wskazuje na to, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom David Fincher nie rozpocznie w tym roku zdjęć do. Reżyser będzie bowiem zajęty realizacją dla Netfliksa drugiego sezonuPrace na planie nowych odcinków mają rozpocząć się pod koniec tego miesiąca. Fincher nakręci pierwszy oraz finałowy epizod, a także będzie nadzorował prace postprodukcyjne. Oprócz niego za kamerą staną także Andrew Dominik Pierwotnie drugąmiał wyreżyserować Juan Antonio Bayona . Hiszpan ostatecznie wybrał jednak kontynuację. Pierwsza wersja scenariusza została przygotowana pod koniec sierpnia 2015 przez Stevena Knighta . Potem Paramount przekazał tekst w ręce Dennisa Kelly'ego Informacja o tym, że twórcamógłby nakręcić widowisko o zombie, pojawiła się w sierpniu ubiegłego roku. Podobno na angażu reżysera niezwykle zależy nowemu szefowi studia Paramount, Jimowi Gianopulosowi. To właśnie on, do spółki z gwiazdą filmu Bradem Pittem , miał przekonać Finchera do przyjęcia posady.