Fonda, Parton i Tomlin wrócą, by znów walczyć z seksizmem?

Studio 20th Century Fox przygotowuje nową wersję komedii(1980) - w sam raz na czasy hasztagu Me Too.Oryginał - w którym zagrały Jane Fonda Lily Tomlin - opowiadał o trzech asystentkach, które postanawiają porwać swojego szefa, by zemścić się za jego seksistowskie zachowanie. Bohaterkami nowego filmu będą trzy inne kobiety, które również mają problem z seksizmem w miejscu pracy i zwracają się z prośbą o radę do tria z pierwszego filmu.Scenariusz filmu podobno napisze autorka pierwowzoru, Patricia Resnick , w duecie z młodszą autorką, która ma zadbać o to, by film przemawiał do młodej publiczności. Studio ma już na oku Rashidę Jones