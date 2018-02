Fox ignoruje Marvela, pracuje nad "Srebrnym Surferem"

Portal The Hollywood Reporter podaje, że studio 20th Century Fox zachowuje się tak, jakby umowy z Disneyem nie było. Przynajmniej jeśli chodzi o produkcje komiksowe. Zamiast bowiem czekać na to, co z tymi produkcjami zrobi Marvel, oni dalej rozwijają własne komiksowe uniwersum.Wśród projektów, które są opracowywane, jest i zapowiadany od wielu lat. Jak ujawnia The Hollywood Reporter, będzie to opowieść typu origin, a fabułę przygotowuje legendarny autor komiksów Brian K. Vaughan Srebrny Surfer to postać stworzona przez Jacka Kirby'ego . Po raz pierwszy pojawił się na kartach komiksu "The Fantastic Four" w 1966 roku. Był on astronautą z planety Zenn-La. Aby uratować rodzinną planetę przed zniszczeniem przez Galactusa, zgodził się zostać jego heroldem. Aby móc pełnić swoją funkcję, został obdarzony drobną częścią mocy Galactusa. Przemierza kosmos w poszukiwaniu planet, które ten ostatni może pożreć.Studio Fox nie wstrzymało też prac nad zapowiedzianym w ubiegłym roku widowiskiem, które przygotowuje twórca serialu Noah Hawley . Nie zrezygnowano też zi poszukiwania nowego reżysera tego filmu wciąż trwają.Latem ruszy kolejna tura dokrętek. Film, który pierwotnie miał wejść do kin w kwietniu, zobaczymy dopiero w lutym przyszłego roku. Podczas dokrętek film mocno się zmieni. Dodana zostanie m.in. jedna całkiem nowa postać.The Hollywood Reporter potwierdził też wcześniejsze doniesienia o tym, że jeszcze w tym roku na plan wejdzie ekipa. Zdaniem portalu zdjęcia do spin-offurozpoczną się w październiku.W sumie 20th Century Fox planuje trzy komiksowe premiery w roku 2019 i tyle samo w roku 2020.