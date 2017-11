Francuski przebój kinowy zmieni się w serial

Stacja Canal Plus zamawia realizację serialu. Projekt inspirowany jest filmem, który nominowany był do siedmiu Cezarów (zdobył jedną statuetkę – dla najlepszego aktora drugoplanowego).Film będzie historią trójki stażystów i specjalisty od medycyny sądowej, którzy pracują w szpitalu publicznym znajdującym się na przedmieściach wielkiej metropolii. Pewnego dnia w szpitalu ogłoszona zostaje kwarantanna. Czwórka nieznajomych musi nauczyć się współpracować, ponieważ na ich barkach spocznie odpowiedzialność za funkcjonowanie szpitala, podczas gdy okres kwarantanny niespodziewanie się przedłuży.Serial składać się będzie z ośmiu odcinków. Za kamerą stanie Thomas Lilti , dla którego będzie to debiut w telewizji.