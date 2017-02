Frank Langella wraz z gadającym psem będzie walczył z miliarderem

Getty Images © Theo Wargo



) zagra główną rolę w filmie. Będzie to ekranizacja bestsellera Rogera Rosenblatta, który jest też autorem scenariuszem. Langella wcieli się w emerytowanego pisarza mieszkającego w zaciszu swojego domku w Hampton. Jego jedynym towarzyszem jest Hector, gadający pies, nawrócony chrześcijanin i 100-procentowy wyznawca kapitalizmu. Ciszę i spokój przerywa pojawienie się miliardera, który na sąsiadującej działce zamierza wybudować odrażający monument swojego bogactwa. Dla bohatera jest to symbol wszystkiego, co najgorsze we współczesnej cywilizacji. Postanawia więc wydać swojemu nowemu sąsiadowi wojnę...Obraz wyreżyseruje Charlie Kessler. Zdjęcia ruszą wiosną.