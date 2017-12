Głosy Batmana i Wolverine'a spotkają się w nowym serialu

Getty Images © Handout

Szykuje się spotkanie ikonicznych komiksowych głosów. Rob Paulsen (Donatello z), Kevin Conroy (Batman z) i Cathal Dodd (Wolverine z) przygotowują wspólnie serial animowanyOpowie on o grupie zwierząt-aktorów, którzy występują w swoich filmach i zmagają się z wybojami przemysłu rozrywkowego. Serial ma być komedią dla dorosłych.Nad fabułą pracuje Paulsen w duecie ze scenarzystą Byronem Burtonem. Twórczy wkład w projekt mają też aktorzy, którzy użyczą głosu postaciom. To rzadkość: aktorzy zazwyczaj przystępują do projektów na późniejszym etapie produkcji.Przy projekcie będzie pracować również Andrea Romano , słynna reżyserka castingu i dubbingu, która ma na koncie m.in. animowanego