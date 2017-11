Gal Gadot nie będzie Wonder Woman?

3 2 1



Czy Gal Gadot przestanie być Wonder Woman? Jeśli wierzyć rewelacjom plotkarskiej strony Page Six, tak się może stać. Aktorka miała ponoć postawić wytwórni ultimatum: albo ona, albo Brett Ratner Przypomnijmy, że Ratner jest jedną z osób, która w ostatnim czasie została oskarżona przez wiele kobiet o nadużycia pozycji, nieprzyzwoite zachowania i komentarze, a także napastowanie i molestowanie seksualne. Gal Gadot miała dać jasno do zrozumienia studiu, że nie życzy sobie, by był on w jakikolwiek sposób związany z widowiskami, w których ona wystąpi. Gadot może sobie pozwolić na stawianie podobnych warunków. Jej pierwotny kontrakt z Warner Bros. nakazywał jej zagranie Wonder Woman w trzech filmach studia. Wraz z premierąten warunek zostanie spełniony. Gwiazda drugiego największego kasowego hitu tego roku jest więc w trakcie negocjacji nowego kontraktu. A tymczasem Warner Bros. już jakiś czas temu ogłosiło, żepowstanie.Studio odpiera zarzut aktorki, twierdząc – co jest zgodne z prawdą – że już podjęło kroki zmierzające do zerwania wieloletniej współpracy z Brettem Ratnerem . Dla Gadot to jednak za mało. A to dlatego, że formalnie współpraca Warner Bros z jego firmą producencką RatPac-Dune Entertainment dobiegnie końca dopiero wiosną przyszłego roku. Oznacza to, że firma może być finansowo zaangażowana w realizację. Potencjalna gwiazda tego widowiska chce mieć pewność, że tak się nie stanie.Jeśli wytwórnia zgodzi się na warunek Gadot , będzie musiała sama opłacić budżet widowiska lub znaleźć innego współproducenta.