Gal Gadot w nowym filmie Dwayne'a Johnsona?

Getty Images © Christopher Polk

Kiedy po raz pierwszy pisaliśmy o projekcie komedii akcji, zapowiadaliśmy, że u boku Dwayne'a Johnsona wystąpi w nim inna duża gwiazda w równie ważnej roli. Wygląda na to, że studio Univeral ma już swój typ. Ulubioną kandydatką wytwórni do występu w filmie jest Gal Gadot Johnson zagra agenta Interpolu, który ma schwytać największego złodzieja sztuki na świecie. Tytuł odnosi się do wydawanych przez Interpol ogłoszeń; jest ich osiem, a czerwone jest najwyższym - dotyczy aresztowania poszukiwanych kryminalistów.Na razie nie wiadomo, w jaką postać miałaby się wcielić aktorka, jeśli zdecyduje się przyjąć rolę. Gadot Johnson występowali już razem w seriiScenarzystą i reżyserem filmu będzie Rawson Marshall Thurber , z którym Johnson pracował już przy komediioraz mającym premierę w tym roku. Premierę zapowiedziano na rok 2020.