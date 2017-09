Galavant albo była gwiazda WWE w widowisku "Shazam"?

W Warner Bros. pełną parą ruszyły przygotowania do realizacji komiksowego widowiska. Właśnie trwają poszukiwania aktorów, którzy wcielą się w Billy'ego Batsona i superbohatera, w którego się zmienia.Jeśli wierzyć "The Hashtag Show", to studio ma już swoich faworytów do roli Shazama. Są to:był w planach na długo zanim Warner Bros. zaczęło rozwijać kinowe uniwersum DC Comic. Pierwotnie obraz miał koncentrować się na postaci przeciwnika superbohatera, jednak Black Adam (w którego wcieli się Dwayne Johnson ) ostatecznie otrzyma własny film i w tej produkcji się nie pojawi.Szczegóły fabuły widowiska nie są na razie znane. Wiemy, że scenariusz przygotował Henry Gayden ), a za kamerą stanie reżyser