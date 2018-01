Garść nowych informacji na temat "Johna Wicka 3"

To już oficjalna wiadomość: Chad Stahelski , który wyreżyserował dwie poprzednie częścistanie za kamerą trzeciej odsłony cyklu.Tym razem grany przez Keanu Reevesa tytułowy bohater będzie musiał zmierzyć się z japońskim syndykatem zbrodni, na czele którego stanie Hiroyuki Sanada ).Na ekran mają powrócić znani z drugiej części Laurence Fishburne (król Bowery) oraz Ruby Rose (Ares). Co ciekawe, Reeves namawia również na udział w filmie swoją koleżankę z planuZdjęcia ruszają 1 marca w Nowym Jorku. Ekipa zamierza również zawitać z kamerami do Hiszpanii i Rosji. Premierę filmu zaplanowano na 17 maja 2019 roku.