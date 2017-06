Garbi - super bryka znów pojawi się na ulicach

Powstanie reboot filmu. Tym razem będzie to jednak serial telewizyjny.Film z Lindsay Lohan sam w sobie był remakiem obrazu z 1968 roku. Zaś w 1982 roku powstał serial, który jednak zniknął z anteny po pierwszym sezonie.Zaodpowiadać będzie Travis Braun (). Na razie nie wiadomo, czy bohaterem będzie chłopak (wtedy nazywać się będzie Landon Reed) czy może dziewczyna (w tym przypadku będzie to Lili Reed). Lili/Landon to osoba obrotna, utalentowany naukowiec, która lubi przygody. Kiedy jego/jej rodzice zaginęli, odkrywa, że pracowali nad tajnym projektem rządowych – inteligentnym, mówiącym samochodem imieniem Herbie. Z pomocą pojazdu Lili/Landon spróbuje uratować rodziców i pokonać zgraję bandziorów.Serial powstanie dla stacji Disney XD.